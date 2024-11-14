Сборная Казахстана дома в меньшинстве проиграла Австрии в матче Лиги наций

Завершился матч 5-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Казахстана и Австрии. Игра проходила на стадионе «Центральный» (Алма-Ата). В качестве главного арбитра выступил Мариан Барбу. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сборной Австрии.

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер. На 23-й минуте защитник хозяев Александр Марочкин получил красную карточку. На 25-й минуте нападающий Михаэль Грегорич укрепил преимущество гостей.

После пяти матчей группового этапа сборная Казахстана набрала одно очко и занимает четвёртое место в квартете 3 Лиги В. Австрия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.