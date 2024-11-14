Дубль Файзуллаева не спас сборную Узбекистана от поражения в матче с Катаром

Команда пропустила обидный гол и обнулила достижение Аббоса.

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Сборные Катара и Узбекистана выдали огненный матч в 5-м туре азиатского отбора ЧМ-2026. Одним из героев встречи стал хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Команда Стречко Катанеца имела все шансы догнать Иран в группе 1. Для этого нужно было обыгрывать Катар. Но результат получился неожиданным, ведь сборная Узбекистана до этой встречи в данной квалификации не проигрывала.

В первом тайме Алмоез Али выстрелил дублем – поразил ворота Уткира Юсупова на 25-й и 41-й минутах. Казалось, все в этой встречи для Узбекистана потеряно, но после перерыва Аббосбек Файзуллаев выдал топ-перфоманс – оформил дубль за пять минут! Сначала отличился на 75-й, а затем на 80-й.

И вроде бы узбекистанцы должны были на этой эмоциональной волне довести матч до приемлемого для себя результата. Хотя куда уж лучше – с 0:2 выгрести на 2:2. Но натурализованный защитник Лукас Мендес на 12-й компенсированной минуте вырвал для Катара три очка! Развязка просто голливудская.