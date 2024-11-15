Сборная России громит Бруней после первого тайма товарищеского матча

Завершился первый тайм товарищеского матча, в котором встречаются сборные России и Брунея. Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Рустам Лутфуллин из Узбекистана. После первого тайма счёт в матче 4:0 в пользу сборной России.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На первой минуте счёт в матче открыл полузащитник Иван Обляков. На седьмой минуте защитник гостей Нурихван-бин Отман забил гол в свои ворота. На 10-й минуте защитник сборной России Евгений Морозов довёл счёт до разгромного. На 28-й минуте Обляков оформил дубль.

Отметим, что 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.