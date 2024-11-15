Вратарь «Спартака» удивился уходу спортивного директора из клуба

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал увольнение Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых.

© Чемпионат.com

– C Амаралом удалось попрощаться?

– После игры с «Акроном» он нам сказал, что решение принято. Поблагодарил всех за работу. Я сразу же в сборную уехал, но на днях напишу ему.

– Многие удивились, как резко он покинул команду.

– Это была и для нас неожиданность. Я опешил, потому что нигде не проскакивала информация, что такое может случиться. Никто и не думал о его уходе, — сказал Максименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.