Карпин о сборной России: не помню, с кем мы играли в 2024 году

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не стал оценивать 2024 год, передает РИА Новости.

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«Оценка года для сборной будет не совсем корректной, потому что нет официальных матчей. Я бы серьезно не оценивал. Даже не помню, с кем играли в том году, с кем в этом», — сказал Карпин.

В 2024 году сборная России обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0) и Вьетнам (3:0).

Россия и Бруней встретятся в товарищеском матче 15 ноября в Краснодаре. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, в то время как Бруней располагается на 184-й строчке.

В рамках ноябрьского сбора подопечные Карпина также проведут товарищеских поединок с национальной командой Сирии. Игра состоится 19 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.