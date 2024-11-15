Защитник «Зенита» высказался о возможном переходе в «Спартак»

Игрок «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Караваев высказался о возможном переходе в московский «Спартак».

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— У тебя в 2026-м году заканчивается контракт. Сейчас будет максимально провокационный вопрос.

— Давай.

— Приходит Малышев и говорит: «Слава, переходи в «Спартак».

— Нет, в «Спартак» вряд ли. Мне кажется, уже представляешь, сколько, восемь лет?

— Не пойдёшь?

— Нет. Я просто хочу сказать, что неизвестно, как жизнь сложится. Какая у меня жизнь? Как она у меня будет через два года? Неизвестно, кем стану, тем буду. И тогда считай мои слова, там будет потом вырезать, но на данный момент нет, — сказал Караваев в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».