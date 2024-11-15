Вратарь «Спартака» оценил нынешнее положение сборной России

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко оценил нынешнее положение сборной России, которой приходится играть товарищеские матчи со слабыми соперниками в условиях отстранения от международных турниров.

© Чемпионат.com

– Как ты себе объясняешь нынешнее положение сборной России?

– Понятно, что сейчас соперники не такие сильные, хотя в марте была Сербия. Имеем, что имеем, но приезжаем в любом случае с радостью. В разговорах между собой даже не затрагиваем тему ехать или нет.

– Про Бруней что-то знаешь?

– Ничего не слышал о нём.

– Представляешь, где он находится?

– Я так понимаю, что где-то недалеко от Вьетнама и Таиланда. В той части Азии, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.