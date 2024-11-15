Вратарь «Спартака» рассказал, когда начал делать упор на игру ногами

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, когда и почему начал делать упор на игру ногами.

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– Кафанов говорил, что сейчас для вратарей стала прицельно важна игра ногами. В какой момент начал этому уделять внимание?

– Прям с детства. В ростовской академии имени Понедельника работали сербы и они уже тогда говорили за этим будущее. Методологию разрабатывал ещё Александр Веселинович. Нас заставляли играть коротко не смотря на результат, не смотря на ошибки. И это давало плоды.

– Из спартаковских тренеров кто заострял внимание вратарей на игре ногами?

– Абаскаль. Много играли через нас, низом. Тедеско тоже просил, пускай и немножко в других направлениях. На самом деле все об этом говорят, просто кто-то более акцентировано. Никто не просил всегда выбивать подальше. Всегда говорили: «пробуйте играть низом, а выносите, если уже не видите вариантов», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.