Парфенов может возглавить клуб из Казахстана

Четырехкратный чемпион России Дмитрий Парфенов рассказал, что ведет переговоры казахстанским клубом о назначении на пост главного тренера.

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«Определённое общение есть с клубами. Из Казахстана тоже есть клуб. Пока не могу озвучить его название», — приводит слова Парфенова legalbet.

Последним местом работы «Парфенова» был казахстанский «Актобе» - там он был главным тренером в период с 1 декабря 2023 года по 1 сентября 2024 года. Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению. На момент отставки Парфенова «Актобе» шел на втором месте в чемпионате Казахстана и дошел до финала кубка страны, а также вылетел в квалификации «Лиги конференций» УЕФА.