В «Пари НН» сообщили, что защитник Тихий покинет команду

В руководстве клуба «Пари Нижний Новгород» подтвердили информацию об уходе защитника Дмитрия Тихого. Ранее об этом сообщала Metaratings. Позднее решение об уходе прокомментировал генеральный директор команды Давид Мелик-Гусейнов.

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«Дмитрий в процессе завершения отношений с «Пари НН», клуб тоже. Он сложно вписывается в видение нового тренера. У Гончаренко на этой позиции есть конкурентные профессиональные единицы. Чтобы не держать человека просто так ради того, чтобы он был внутри зарплатной ведомости, принято такое решение. Оно обоюдно выгодное», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее 32-летний футболист выступал за «Аланию», «Факел», «Енисей» и ряд других российских клубов.