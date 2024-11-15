Игрок сильнейшего клуба Брунея рассказал, сколько платят в местных клубах

Полузащитник сильнейшего клуба Брунея ДПММ и сборной Киргизии Бахтияр Дуйшобеков рассказал, какая зарплата у футболистов местных клубов.

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— Финансовые условия в Брунее намного лучше, чем в Киргизии. В Брунее ДПММ всё выиграл. Чтобы развиваться, клубу нужна более сильная лига. Раньше выступали в чемпионате Малайзии, а теперь

— Сингапура. ДПММ — единственный представитель Брунея в этом турнире. Все лучшие футболисты страны собраны в ДПММ. Это главная и лучшая команда Брунея.

— Местный «Зенит»?

— Да-да, можно сказать и так, ха-ха. И легионеров хороших привозят, за нормальные суммы. Некоторые иностранцы получают 10-12-15 тысяч долларов в месяц. Не местных — американских. В Киргизии нет таких зарплат — в среднем тысяча-полторы. А здесь легионерам создают условия, потому что они делают результат, плюс рядом с ними местные быстрее растут, — рассказал Дуйшобеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.