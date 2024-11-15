В «Реале» растут разногласия вокруг тренера по физподготовке

В «Реале» растут разногласия вокруг Антонио Пинтуса.

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В прошлую субботу мадридский клуб на своем поле разгромил «Осасуну» со счетом 4:0. Трое игроков «Реала» в этом матче получили травмы – у Родриго и Лукаса Васкеса мышечные травмы, Эдер Милитао порвал крестообразную связку и выбыл до конца сезона. Это второй разрыв «крестов» у бразильца за два сезона.

В команде из-за травм недоступны девять игроков. Ранее травму крестообразной связки получили Дани Карвахаль и молодой центральный защитник Хоан Мартинес. Та же травма случилась с голкипером Тибо Куртуа и Давидом Алабой в прошлом году. В этом сезоне травмы получили 17 игроков, причем некоторые – по несколько раз.

По информации The Athletic, нынешняя ситуация с травмами вызывает беспокойство в раздевалке «Реала». Внутри штаба Карло Анчелотти возникли разногласия по поводу физической подготовки команды.

По данным источника, в клубе растут сомнения по поводу работы тренера по физподготовке Антонио Пинтуса, некоторые считают его методы устаревшими. Отдельные игроки недовольны вниманием СМИ к Пинтусу в последние сезоны.

Кроме того, в тренерском штабе разногласия касаются важности дистанции, которую игроки «Реала» пробегают во время матчей. Источники, близкие к Пинтусу, объясняют проблемы с травмами несколькими факторами, включая напряженный график клуба.

Также недовольство вызывает излишняя вспыльчивость ассистента тренера и главы по стандартам Франческо Маури, которая проявляется как на скамейке, так и вне поля.