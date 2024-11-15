Вратарь «Спартака» назвал правило в футболе, которое его раздражает

Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко назвал правило в футболе, которое его раздражает.

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– Есть правило в футболе, которое раздражает?

– Мне не нравится, когда офсайд на метра два, но судьи дают доигрывать. Ладно, если там тонко, тогда понимаю. Но зачем с очевидными офсайдами? Это сбивает, потому что ты доигрываешь, пропускаешь и тратишь эмоции.

– Про правило шести секунд вратари забывают постоянно. У тебя в голове есть понимание, сколько реально могут дать на ввод мяча в игру?

– Просто держу в голове, что нельзя перебарщивать. Плюс судьи обычно показывают вводить мяч, прежде чем давать жёлтую. Хотя один раз получилось обидно. Мы выигрывали у ЦСКА – 1:0. Я действительно сначала хотел разыграть коротко, но не нашёл варианта и пришлось ждать пока все отойдут от ворот. Кукуян влепил мне жёлтую. Причём она была четвёртой, и я пропускал следующий матч, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.