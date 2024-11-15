Экс-футболист «Спартака» объяснил, почему назвал Дзюбу вонючим псом

Бывший форвард сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал видео, на котором он назвал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу «вонючим псом», передает Odds.ru.

«Это, конечно же, сказано с любовью. Дзюба об этом знает. Есть полное видео, где я продолжаю говорить про Артема хорошо, а люди видят только плохое, к сожалению», — сказал Павлюченко.

Перед ретроматчем легенд московских «Спартака» и «Динамо» журналист Тимур Журавель подошел к Павлюченко и спросил, является ли Дзюба псиной.

«Пес вонючий», — ответил Павлюченко с улыбкой на лице.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на интервью Артема Дзюбы, в котором футболист заявил, что Генич играл на первенство водокачки.

«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», — ответил Генич.