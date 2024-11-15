Журналистка считает, что Жуниор не получил «Золотой мяч» из-за расизма

Журналистка Лакомб о Винисиусе: «Проигрыш «Золотого мяча» – один из эпизодов расизма. Будь он белым, его бы воспринимали как парня с выраженной позицией, а не нарушителя спокойствия»
Милли Лакомб считает, что Винисиус Жуниор не получил «Золотой мяч» из-за расизма.
«Эпизоды расизма против него печально известны и многочисленны. В том числе и в проигрыше «Золотого мяча». Здесь даже не о чем спорить. В высказываниях некоторых сквозил расизм: «Он молодец, но чересчур сопротивляется», «он потрясающий, но слишком много говорит», «он супер, но чрезмерно жалуется». Сопротивляется чему? Расизму. Жалуется на что? На расизм. Говорит о чем? О расизме. Если бы он был белым, его бы воспринимали как парня с индивидуальностью, выраженным мировоззрением и позицией. Поскольку он черный, это видится так: «нарушитель спокойствия», – заявила журналистка, комментатор, писатель и сценаристка Лакомб в своей колонке для UOL.
Напомним, «Золотой мяч» за сезон-2023/24 год получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
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Журналистка Лакомб о Винисиусе: «Проигрыш «Золотого мяча» – один из эпизодов расизма. Будь он белым, его бы воспринимали как парня с выраженной позицией, а не нарушителя спокойствия»
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