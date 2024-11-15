Экс-тренер Тарханов назвал сумму своей пенсии

Тарханов о пенсии: «30 тысяч, по-моему. Можно не думать о пенсионных крохах – накоплений хватает, слава богу»
Александр Тарханов назвал сумму своей пенсии.
– У Вячеслава Колоскова пенсия – 50 тысяч рублей. А у вас?
– По-моему, 30 тысяч. Я не каждый месяц проверяю – просто знаю, что какая-то сумма капает на счет. Накоплений, слава богу, хватает – можно не думать о пенсионных крохах.
К тому же постоянно при деле. Последние полтора года провел в «Сочи». Был советником президента по развитию молодежного футбола, курировал академию.
Но там уже своя система, ее трудно сломать. Игровые принципы, которые пытался заложить, кое-кто из тренеров не воспринимал. И в мае 2024-го я написал заявление об уходе, – рассказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
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Тарханов о пенсии: «30 тысяч, по-моему. Можно не думать о пенсионных крохах – накоплений хватает, слава богу»
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