На матче между сборными России и Брунея ожидается 30 тысяч зрителей

Российский футбольный союз (РФС) ожидает 30 тысяч зрителей на товарищеском матче между сборными России и Брунея. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций организации.

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Игра пройдет сегодня в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 19:00 по московскому времени. Вместимость арены составляет 35 179 человек.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА. Весной 2022 года команда была отстранена от международных соревнований из-за проведения Специальной военной операции на Украине.

Сборная Брунея занимает 183-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда никогда не участвовала в главном турнире чемпионата мира и Кубка Азии.