Глушаков: российский футбол не развивается

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков заявил, что в российском футболе нет развития.

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«Агенты — зло? Они бывают разные, но… Российский футбол не развивается — надо поковыряться и разобраться, почему так происходит. В нашем футболе нет развития», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент Глушаков имеет контракт с подмосковными «Химками». Ранее в своей профессиональной карьере Денис играл за «Урарту», костромской «Спартак», «Пари Нижний Новгород», «Ахмат» и «Локомотив». Наивысшее достижение 37-летнего футболиста в карьере — чемпионство со «Спартаком». Ранее футболист заявил, что готов вернуться в «Спартак», чтобы ещё раз стать чемпионом.