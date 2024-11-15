Вратарь «Спартака» высказался о дисквалификации Литвинова за драку с ЦСКА

Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать Руслана Литвинова на две игры за драку в матче с ПФК ЦСКА. Дерби прошло в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилось победой красно-белых со счётом 2:0.

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– Решение КДК по Литвинову сильно разозлило?

– Я был удивлён, скажем мягко. Вообще вся команда удивилась. Мы думали на одну игру дисквалифицируют, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Напомним, защитника ЦСКА Виллиана Рошу дисквалифицировали на три матча — бразилец нанёс прямой удар в лицо сопернику. Руслана Литвинова, который пытался разнимать драку, дисквалифицировали на два матча.