Илья Черкасов: боюсь, что о матче с Брунеем вообще никто особенно не думает

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов высказался о предстоящем матче между сборными России и Брунея.

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— Я боюсь, что о матче с Брунеем вообще никто особенно не думает.

— И даже Валерий Карпин? — Если только очень умеренно. Это всё же совершенно разная степень нагрузки на тренера — такой матч и любой другой несколько лет назад. Ну, правда, вещи несопоставимые. И я думаю, что Карпин сейчас больше думает о «Ростове».

— Тогда зачем всё это было надо, если никто об этом не думает?

— Как мы и говорили ранее, этот вопрос находится скорее в политической плоскости, чем в спортивной. Больше и не за чем. И второй матч с Сирией — точно такая же история. Чтобы не забывали, что мы целая футбольная федерация. И на месте больших футбольных начальников я бы тоже этим занимался, наверное. Но только отдавая себе отчёт в том, что это не имеет никакого отношения к спортивной составляющей, — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».

Напомним, товарищеский матч национальных команд России и Брунея состоится сегодня, 15 ноября, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.