Экс-президент «Локомотива»: незачем тешить тщеславие Дзюбы

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поддержала невызов форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Брунеем и Сирией, несмотря на то, что ему остался один забитый мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по забитым мячам за национальную команду, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Ничего рекорды не добавляют и не убавляют в жизни игрока. Только немного потешить тщеславие Дзюбы? Я не вижу в этом большого смысла. Я понимаю Карпина. Зачем ему это надо?» — сказала Смородская.

Дзюба делит с Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

Россия сыграет 15 ноября с Брунеем. 19 ноября россияне встретятся с Сирией.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт.