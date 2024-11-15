Тренер Стукалов: ЦСКА плохо выглядит

Бывший главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов высказался о матче ЦСКА с «Крыльями Советов» (2:1) в рамках 15-го тура РПЛ.

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— ЦСКА вообще плохо выглядит. Честно скажу, другого ожидал от Николича. Более содержательной игры. Но пока ЦСКА плюс-минус выглядит слабее всех московских команд. Я не вижу, что они навяжут какую-то борьбу в верхней части таблицы.

— Получается, что замена Владимира Федотова себя не оправдала?

— Не то что не оправдала, но пока ЦСКА не на своем уровне. Если говорить об иностранных тренерах, которые пришли: Николич, Станкович, Личка в этом сезоне себя точно не проявляют.

— ЦСКА взял Пьянича, было много разговоров вокруг его перехода. Пьянич сыграл 83 минуты в матче с «Крыльями Советов», ничем не отметился. Начинаем потихонечку разочаровываться боснийцем?

— Пока он ничем не примечателен. Пьянич точно не приехал играть в пол-оборота, но на сегодня его уровень такой, что он не может себя показать. Возможно, после зимних сборов он наберет форму, – приводит слова Стукалова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас ЦСКА располагается на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 27 очков по результатам 15 туров.