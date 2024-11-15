Представитель Дзюбы ответил Геничу, который назвал игрока «псиной»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, отреагировал на резонансные высказывания футбольного комментатора Константина Генича в свой адрес. Ранее Дзюба раскритиковал комментаторов и, в частности, Генича. В ответ на это Константин назвал его «футбольной псиной».

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«Совершенно нормально обсуждать точку зрения, а не переходить на оскорбления и вообще на эмоции, как сделал Константин Генич. Вообще хотел бы выразить Константину респект в связи с тем, что он не попросил ничего убрать из интервью Дзюбы. Хотя коллеги с «Матч ТВ» заранее показали отрывок про комментаторов. А вот то, что он написал вечером на эмоциях, уже его не красит. Потому что про «первенство водокачки» и так далее было сказано с неким юмором сказано, без агрессии. И, повторюсь, это лишь мнение Дзюбы. А Константин же начал на какие-то уже оскорбления переходить», — приводит слова Гольдмана Sport24.

Стоит отметить, что высказывание Генича подхватили и некоторые другие футбольные комментаторы. Например, Тимур Журавель спросил, является ли Дзюба «псиной» у Романа Павлюченко на ретро-матче памяти Фёдора Черенкова. Павлюченко в шутку назвал Артёма «псом вонючим», но потом подчеркнул, что сказал это «любя».