Хаби Алонсо станет главным тренером «Реала» летом 2025 года

Испанский специалиста Хаби Алонсо, на текущий момент возглавляющий леверкузенский «Байер», станет новым главным тренером мадридского «Реала» летом 2025 года, сменив на этом посту Карло Анчелотти. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

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Ранее Плеттенберг сообщал, что интерес к Алонсо также проявляет «Манчестер Сити», однако в «Байере» считают, что испанский специалист возглавит именно «Королевский клуб». Также подчёркивалось, что приход Алонсо в «Реал» увеличивает шансы на переход в испанский гранд атакующего полузащитника «фармацевтов» Флориана Вирца.