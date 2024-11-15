Сборная России объявила стартовый состав на матч с командой Брунея

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на товарищеский матч с командой Брунея.

Встреча состоится в пятницу в Краснодаре и начнется в 19:00 (мск).

Стартовый состав сборной России: Илья Лантратов (вратарь), Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Евгений Морозов, Валентин Пальцев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Александр Черников (капитан), Иван Обляков, Андрей Мостовой, Федор Чалов.

В прямом эфире матч сборных России и Брунея покажет телеканал «Матч ТВ», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru, начало трансляции в 18:00 (мск).