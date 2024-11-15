Бывший тренер РПЛ оценил шансы Черчесова вернуться в «Спартак»

Знаменитый в прошлом отечественный тренер Валерий Овчинников, работавший в Российской премьер-лиге (тогда Высшей лиге) с нижегородским "Локомотивом", высказался о возможном возвращении Станислава Черчесова в московский "Спартак" в качестве главного тренера на фоне слухов из-за отставки из сборной Казахстана.

"Верю ли в возвращение Черчесова в "Спартак"? "Спартак" — это мифическая контора. Никто не угадает, кто туда может вернуться, а кто вылететь оттуда. Там руководство довольно интересное. Пока я не вижу предпосылок, чтобы Черчесова пригласили в "Спартак", — цитирует Овчинникова Legalbet.

Специалист считает, что неудачи со сборной Казахстана – опыт для Черчесова в его профессиональной деятельности, который никак не повлияет негативно на его репутацию, потому что работа в клубах и сборных имеет разную специфику.

Черчесов уже работал в "Спартаке" с 2007 по 2008 годы, при этом он выступал за красно-белых во время игровой карьеры. Он принял сборную Казахстана в 2024 году. Под его руководством казахстанская команда потерпела четыре поражения в Лиге наций УЕФА при одной ничей с разностью забитых и пропущенных мячей 0-10 и уже точно вылетит в Дивизион С.