«Пари НН» расторг контракт с защитником Тихим

Футболист Дмитрий Тихий покинул «Пари НН», сообщается на сайте нижегородского клуба.

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Отмечается, что контракт с 32‑летним защитником расторгнут по взаимному согласию сторон.

— Мы благодарим Дмитрия за проделанную работу. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении.

Тихий перешел в «Пари НН» летом 2023 года. За команду он провел 26 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Ранее футболист играл за подмосковные «Химки», воронежский «Факел», «Луч‑Энергию» из Владивостока.

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