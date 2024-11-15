Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Брунеем
Сборная России по футболу объявила в своем Telegram-канале стартовый состав национальной команды на товарищеский матч с Брунеем. В воротах с первых минут игру начнет Илья Лантратов. В защите будут играть Евгений Морозов, Валентин Пальцев, Вячеслав Караваев и Данил Круговой. Также в стартовый состав попали Александр Черников, Никита Кривцов, Данил Пруцев, Андрей Мостовой, Иван Обляков и Федор Чалов. Встреча состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе "Краснодар". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Также у россиян запланирована еще одна игра в этой паузе - подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сирии 19-го числа в Волгограде. Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.