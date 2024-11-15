Стало известно, сколько «Барселона» готова заплатить за покупку Кварацхелии

«Барселона» заинтересована в покупке 23-летнего крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии грядущим летом и готова предложить за его трансфер € 80 млн. Об этом сообщает La Repubblica.

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По информации источника, намерение сине-гранатовых приобрести Кварацхелию может свидетельствовать об их отказе от идеи с покупкой вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.