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«Думаете, что футболисты тупые?»: Карпин прокомментировал разгром сборной Брунея

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что футболисты не будут расслабляться после крупной победы, поскольку понимают уровень соперника. Слова наставника национальной команды приводит "Матч ТВ".

«Думаете, что футболисты тупые?»: Карпин прокомментировал разгром сборной Брунея
© globallookpress.com
"Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно. Так получилось, что выиграли сегодня крупно. С Сирией будут другие футболисты - в Волгоград полетят не все", - заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась 15 ноября на стадионе "Краснодар", завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущее достижение было установлено в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Тогда россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

В эту международную паузу сборная России проведет еще один матч: 19-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией в Волгограде.

Футбол
Валерий Карпин
СБОРНАЯ РОССИИ
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