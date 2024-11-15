Сборная России по футболу установила рекорд в матче против Брунея

Сборная России по футболу установила рекорд в официальных матчах, забив 11 голов в игре против сборной Брунея. Об этом сообщает НСН.

Отмечается, что матч состоялся в Краснодаре. За время игры российские футболисты смогли забить 11 голов — это является самым большим числом за всю историю российской сборной. При этом команда из Брунея играет неполным составом — на поле вышло только шесть игроков. Кроме того, Бруней занимает 184-е место в мировом рейтинге FIFA.

Предыдущий подобный рекорд российской сборной был поставлен в 2019 году на отборочной встрече чемпионата Европы. Тогда российские спортсмены выиграли в матче против Сан-Марино со счетом 9:0.