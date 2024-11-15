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Футболист сборной России назвал Бруней самым легким соперником

Защитник сборной России Данил Круговой заявил, что у команды не было соперников легче, чем Бруней. Слова футболиста приводит "Чемпионат".

Футболист сборной России назвал Бруней самым легким соперником
© РИА Новости
"Легче сборной Брунея соперников не было. Главное, что победили, хотя это было не главным для нас. Главное было хорошо отыграть, создавать моменты и не пропустить. Думаю, все довольны. Не самая сильная сборная, но что есть, то есть", - заявил Круговой.

Встреча, которая состоялась 15 ноября на стадионе "Краснодар", завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущее достижение было установлено в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Тогда россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

В эту международную паузу сборная России проведет еще один матч: 19-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией в Волгограде.

Футбол
Данил Круговой
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