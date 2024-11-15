Футболисты "Зенита" проиграли "Фенербахче" в товарищеском матче

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:2 проиграли стамбульскому "Фенербахче" в товарищеском матче. Встреча прошла в Стамбуле.

В составе победителей забитыми мячами отметились Дженк Тосун (20-я минута) и Левент Меркан (63). У "Зенита" отличился Александр Ерохин (35).

Ранее команды встречались четыре раза. В сезоне-2018/19 в раунде плей-офф Лиги Европы команды обменялись домашними победами (1:0, 3:1), а по совокупности двух встреч дальше прошел "Зенит". В 2023 году "Зенит" и "Фенербахче" сыграли вничью в Турции в товарищеском матче (2:2), в том же году сине-бело-голубые одолели соперника в ходе товарищеского турнира в Санкт-Петербурге (0:0, 4:3 - после серии пенальти).

"Фенербахче" - один из самых титулованных клубов Турции. Команда 19 раз побеждала в чемпионате страны, 9 раз - в суперкубке, 7 - в кубке. "Фенербахче" тренирует португалец Жозе Моуринью, побеждавший с португальским "Порту" (2004) и итальянским "Интером" (2010) в Лиге чемпионов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.