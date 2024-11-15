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«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Погба

«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Полем Погба.

«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Погба
© globallookpress.com

«Юве» отметил, что контракт по обоюдному согласию будет расторгнут с 30 ноября.

«Хотели бы пожелать Полю всего наилучшего в его профессиональном будущем», – говорится в заявлении «Ювентуса».

Ранее полузащитник успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев. 

Футбол