«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Погба
«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Полем Погба.
«Юве» отметил, что контракт по обоюдному согласию будет расторгнут с 30 ноября.
«Хотели бы пожелать Полю всего наилучшего в его профессиональном будущем», – говорится в заявлении «Ювентуса».
Ранее полузащитник успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев.
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«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Погба
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