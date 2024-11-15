Стало известно, кто возглавит «Реал» в 2025 году

Испанский тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо возглавит мадридский "Реал" после ухода Карло Анчелотти летом 2025 года. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

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Источник утверждает, что также Алонсо интересен английскому "Манчестер Сити", однако в его нынешнем клубе уверены, что испанец выберет "Реал". Также это повысит шансы на переход полузащитника Флориана Вирца в стан "сливочных".

В текущем сезоне чемпионата Германии "Байер" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 17 очков за 10 туров. В прошлом году коллектив впервые в своей истории стал чемпионом страны.

31 августа "Байер" проиграл в чемпионате впервые за 15 месяцев. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.