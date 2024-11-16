Футболист сборной Брунея избежал серьезной травмы в матче с Россией

Защитник сборной Брунея Сияфиг Сафиуддин Шарифф избежал серьезной травмы колена, но ему, возможно, предстоит пройти дополнительное медицинское обследование, сообщил «Матч ТВ» представитель азиатской команды.

© РИА Новости

Сборная Брунея в пятницу в Краснодаре проиграла россиянам со счетом 0:11. Сияфиг Сафиуддин Шарифф был заменен на 70‑й минуте, он покинул поле на электрокаре.

— К счастью, удалось избежать серьезной травмы колена, но есть ушиб. Возможно, ему предстоит еще пройти дополнительное медицинское обследование, — сказал «Матч ТВ» представитель сборной Брунея.

Следующую встречу сборная России проведет против команды Сирии 19 ноября в Волгограде. Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ», сайты matchtv.ru и sportbox.ru. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.