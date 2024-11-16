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Футболист сборной Брунея избежал серьезной травмы в матче с Россией

Защитник сборной Брунея Сияфиг Сафиуддин Шарифф избежал серьезной травмы колена, но ему, возможно, предстоит пройти дополнительное медицинское обследование, сообщил «Матч ТВ» представитель азиатской команды.

Футболист сборной Брунея избежал серьезной травмы в матче с Россией
© РИА Новости

Сборная Брунея в пятницу в Краснодаре проиграла россиянам со счетом 0:11. Сияфиг Сафиуддин Шарифф был заменен на 70‑й минуте, он покинул поле на электрокаре.

— К счастью, удалось избежать серьезной травмы колена, но есть ушиб. Возможно, ему предстоит еще пройти дополнительное медицинское обследование, — сказал «Матч ТВ» представитель сборной Брунея.

Следующую встречу сборная России проведет против команды Сирии 19 ноября в Волгограде. Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ», сайты matchtv.ru и sportbox.ru. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

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