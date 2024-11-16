Российский футболист рассказал о штрафах за отказ от похода в ресторан в Чехии

Российский защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу» рассказал о штрафах за отказ от похода в ресторан в Чехии.

Футболист вспомнил, что в «Спарте», за которую он играл, были обязательны командные ужины после матчей. «Пиво или не пиво, но сидишь, отдыхаешь. А не пришел — сразу штраф», — поделился подробностями он. Также Караваев добавил, что на стадионе команды находился холодильник с пивом, которое каждый игрок мог пить.

Защитник играл в Чехии с 2014-го по 2018-й. Он выступал за «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту». В составе последнего клуба Караваев становился лучшим игроком сезона.

11 октября полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сделал выбор между колой и пивом. Игрок заявил, что предпочитает алкогольный напиток. «После игры это что вообще? Классика», — заявил он.