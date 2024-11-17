Шесть футболистов покинули расположение сборной России перед матчем с Сирией

Шесть футболистов сборной России покинули расположение национальной команды перед товарищеским матчем с Сирией, который состоится во вторник, 19 ноября, на стадионе «Волгоград Арена».

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Начало игры – в 19:30 мск.

В пятницу, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина разгромили национальную команду Брунея со счётом 11:0. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар». В матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.