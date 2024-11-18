Кривцов: Карпин не настраивал перед Брунеем, мы сами все понимаем

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов рассказал, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не настраивал дополнительно футболистов на товарищеский матч с Брунеем.

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«Понимал ли перед матчем, что будет такой счёт? Наверное, нет. Мы просто хотели победить. Какой гол больше всего понравился? Наверное, Андрея Мостового. Да все голы хорошие. Как Карпин настраивал перед матчем? Нас не надо настраивать, мы и сами все понимаем, что надо победить», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

Напомним, матч между Россией и Брунеем состоялся 15 ноября. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Матч закончился со счётом 11:0 в пользу хозяев. 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.