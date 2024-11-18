В КХЛ рассказали, как проходил отбор клубов для участия в турнире формата «3х3»
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий заявил, что лига рассчитывает на расширение состава участников нового турнира в формате «3х3» и рассказал о положительных откликах.
«Рассчитываем, что на следующий год состав участников расширится. Мы с оптимизмом на это смотрим и уже слышим положительные отклики от тех клубов, кто не будет играть в первом сезоне. Сейчас турнир организовывается двумя букмекерскими компаниями, и для участия в первом сезоне клубы отбирались из числа тех, кто как раз и сотрудничает с этими компаниями», — передаёт слова Точицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.