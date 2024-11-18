«Сокол» подтвердил расторжение контракта с главным тренером

Наблюдательный совет «Сокола» утвердил расторжение контракта с главным тренером Алексеем Багой, сообщает пресс‑служба саратовцев.

Ранее о расторжении контракта с белорусским специалистом, который возглавлял команду с декабря 2023 года, сообщал «Матч ТВ».

— Команде удачи. Это футбол, всякое бывает. Что‑то получилось, хорошие были эмоции, победы хорошие, а что‑то не получилось. Буду болеть за клуб, — приводит слова Баги пресс‑служба команды.

«Сокол» с 19 очками занимает 16‑е место в турнирной таблице Первой лиги.

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