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Вратарь «Краснодара» Агкацев назвал Кордобу лучшим игроком первого круга РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил «Матч ТВ», что считает нападающего команды Джона Кордобу лучшим игроком первого круга РПЛ.

Вратарь «Краснодара» назвал лучшего игрока первого круга РПЛ
© Матч ТВ

«Краснодар» в 15‑м туре МИР РПЛ на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1).

Кордоба в 11 встречах забил 8 мячей и занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата России.

— Кто лучший игрок первого круга?

— Вон стоит (показывает на Кордобу — прим. «Матч ТВ»). Конечно, Джон, — сказал Агкацев «Матч ТВ».

«Краснодар» после 15 матчей занимает первое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре команда 23 ноября сыграет на выезде с «Химками».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и FONBET Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол
Станислав Агкацев
РПЛ