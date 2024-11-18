Вратарь «Краснодара» назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил «Матч ТВ», что считает нападающего команды Джона Кордобу лучшим игроком первого круга РПЛ.

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«Краснодар» в 15‑м туре МИР РПЛ на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1).

Кордоба в 11 встречах забил 8 мячей и занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата России.

— Кто лучший игрок первого круга?

— Вон стоит (показывает на Кордобу — прим. «Матч ТВ»). Конечно, Джон, — сказал Агкацев «Матч ТВ».

«Краснодар» после 15 матчей занимает первое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре команда 23 ноября сыграет на выезде с «Химками».

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