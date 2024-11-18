Экс-тренер сборной России ответил, кто круче — Мостовой или Карпин

Экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи ответил на блиц-вопросы со сравнениями. В частности, выбрал, кто круче — Александр Мостовой или Валерий Карпин. Пануччи сделал выбор в пользу Мостового. Также он назвал лучшего российского футболиста в истории.

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— Дуомо или Красная площадь?

— Красная площадь

— Рим или Москва?

— Рим.

— Озеро Комо или Москва-река?

— Москва-река.

— Итальянские женщины или русские женщины?

— Уф! И те, и те.

— Мостовой или Карпин?

— Мостовой.

— Лучший российский игрок в истории?

— Нападающий, который забил 5 голов на чемпионате мира — 1994. Саленко, точно!, — приводит слова Пануччи «РБ Спорт».

Напомним, в бытность футболистом Пануччи выступал за «Реал», «Интер» и ряд других европейских клубов. Тренерскую карьеру он начал как ассистент Фабио Капелло в сборной России. Позже Кристиан работал главным тренером в итальянских и албанских клубах, но особого успеха не добился.