ЖФК «Зенит» обыграл ЦСКА и стал чемпионом России

Завершился матч 26-го тура женской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу со счётом 1:0 и стали чемпионами России.

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Единственный гол в мате был забит на 34-й минуте. Отличилась нападающая «Зенита» Присцила Чинчилья.

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. Команда набрала 68 очков за 24 матча. ЦСКА заработал 62 очка и расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 50 очков.