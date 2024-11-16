Футболист сборной Брунея захотел остаться в России

Полузащитник сборной Брунея Хазик Касуфиль после разгромного поражения от сборной России (0:11) в товарищеском матче заявил, что хотел бы остаться в России и выступать за «Краснодар».

– Какие эмоции от Краснодара и стадиона?

– В городе очень красиво. Стадион просто великолепный. Я впервые в России, мне нравится.

– Хотели бы остаться в Краснодаре и играть за местную команду?

– Да, очень хотелось бы.

– Чем вы занимаетесь в своей стране?

– Я футболист, но в свободное время веду свой бизнес, – сказал Касуфиль Metaratings.ru

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Футболисты из Брунея действительно задержались в России на несколько дней. 18 ноября у них запланирован товарищеский матч с «Краснодаром», который сейчас свободен ввиду паузы в чемпионате России.