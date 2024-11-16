Бывший футболист сравнил сборные Брунея и Сирии

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" россиянин Андрей Канчельскис сравнил уровень соперников сборной России на ноябрьском сборе - национальные команды Брунея и Сирии. Слова экс-игрока приводит "Советский спорт".

"Я знаю сирийцев, и они гораздо лучше Брунея. Смотрел и анализировал их игру на Кубке Азии - они неплохие. Конечно, хуже нашей. Несмотря на это, наша сборная должна собираться и держать себя в тонусе", - заявил Канчельскис.

Поединок состоится 19 ноября на стадионе "Волгоград Арена". Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

15 ноября сборная России, которая руководит главный тренер Валерий Карпин, провела первый товарищеский матч в рамках ноябрьского сбора. Российские футболисты в Краснодаре разгромили национальную сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Сборная России и российские клубы с 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, поэтому могут проводить только товарищеские поединки.