Игрок «Краснодара» Смолов сделал заявление из-за украденных часов за 8 млн рублей

Российский нападающий «Краснодара» Федор Смолов пообещал вознаградить человека, который даст ему информацию об украденных во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) часах.

Соответствующее объявление он разместил на странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Telegram-канал. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», - написал Смолов.

Изначально о краже написал журналист Максим Алланазаров. Отмечалось, что футболист оставил часы в шкафчике, отлучился на некоторое время, когда он вернулся, часов уже не было. Сотрудники стадиона посмотрели камеры, но не нашли ничего подозрительного. Стоимость украденной вещи оценивается в 7-8 млн рублей.

Встреча «Рубина» и «Краснодара», которая прошла 10 ноября, завершилась со счетом 1:1.

После первого круга РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла.