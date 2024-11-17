Смолов объявил награду за информацию об украденных часах за 8 млн рублей

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов объявил награду за информацию об украденных в Казани часах.

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О пропаже часов, стоимость которых составляет около 8 млн рублей, стало известно 10 ноября после матча 15-го тура РПЛ против "Рубина" в Казани. Игрок краснодарцев Джованни Гонсалес рассказал о "непредвиденной ситуации" с вещами одного из одноклубников.

"10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Telegram-канал. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована", - написал футболист в соцсетях.

По информации РИА Новости, Смолов не написал заявление в полицию. Также сообщалось, что записи видеокамер не показали никакой дополнительной информации.