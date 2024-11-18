Футболист «Динамо» извинился перед игроком «Амкала», получившим перелом

Вратарь московского "Динамо" Андрей Кудравец извинился и пожелал скорейшего выздоровления нападающему медиафутбольного клуба "Амкал" Степану Костюкову, получившему открытый перелом двух костей ноги после столкновения в товарищеском матче. Комментарий Кудравца передает пресс-служба "Динамо".
В воскресенье "Динамо" со счетом 2:3 проиграло "Амкалу" в товарищеском матче. Инцидент произошел на 16-й минуте матча, Кудравец нарушил правила в штрафной площади. Костюкова унесли с поля на носилках. В "Динамо" сообщили, что возьмут на себя все расходы по восстановлению нападающего "Амкала" от повреждения.
"Хотелось бы попросить прощения и пожелать скорейшего выздоровления, - сказал Кудравец. - Мне передали, что у него (Костюкова - прим. ТАСС) перелом, это тяжелая травма, долго восстанавливаться. Поэтому еще раз хочу перед ним извиниться и перед всей командой "Амкал".