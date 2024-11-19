Тренер «Акрона»: у Карпина были основания, чтобы вызвать Дзюбу в сборную

Тренер «Акрона» Заур Тедеев считает, что у главного тренера сборной России Валерия Карпина были основания, чтобы вызвать на матчи с Брунеем и Сирией Артёма Дзюбу. Ранее 36-летний игрок публично заявил о желании вернуться в национальную команду.

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